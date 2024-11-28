رئيس جامعة أسيوط يُصدر 4 قرارات بتعيين وتجديد تكليف قيادات أكاديمية ببعض كليات الجامعة

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رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط  عددًا من القرارات، المتضمنة تعيين 4 من القيادات الأكاديمية الجديدة، بكليات؛ التربية، الحاسبات والمعلومات، العلوم، والحقوق، بالجامعة.

 وتضمنت قرارات رئيس الجامعة؛ تعيين الدكتورة أماني محمد شريف عبدالسلام الأستاذ بقسم أصول التربية، بكلية التربية؛ وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمدة ثلاث سنوات، وتكليف الدكتور إبراهيم العوضي عبدالحميد السمان الأستاذ المساعد بقسم نظم المعلومات، بكلية الحاسبات والمعلومات؛ للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة عام

 وكما شملت القرارات؛ تجديد تعيين الدكتور أحمد ماهر عبدالباسط الأستاذ بقسم الرياضيات، بكلية العلوم؛ رئيسًا لمجلس القسم، لمدة ثلاث سنوات، وتجديد تكليف الدكتور أحمد عبدالموجود محمد فرغلي الأستاذ المساعد بقسم القانون الدولي الخاص، بكلية الحقوق؛ للقيام بأعمال رئيس مجلس القسم، بالكلية.

ووجّه رئيس جامعة أسيوط؛ بمواصلة العمل من أجل تطوير المنظومة التعليمية، والبحثية بالجامعة، ومواكبة الأنماط، والاتجاهات الحديثة في التعلم؛ ليكون الخريجون؛ مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي، مُهنئًا القيادات الجديدة، ومُتمنيًا لهم السداد، والتوفيق، والعمل علي تحقيق رؤية الجامعة، ورسالتها، وتطلعاتها المستقبلية‏

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