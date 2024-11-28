انهيار عقار قديم بمنطقة العطارين في الإسكندرية

شهدت منطقة العطارين بحي وسط الإسكندرية انهيار عقار قديم بمنطقة العطارين بشارع الليثي، دون حدوث إصابات بين المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

والبداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد انهيار أجزاء من عقار بشارع الليثي منطقة العطارين وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وقوت الحماية المدنية وقسم شرطة العطارين ومسئولي الحي إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص انهيار أجزاء من الطابق الرابع وشرفة العقار، وذلك دون حدوث إصابات.

وعلي الفور، تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار حتي إزالة الأجزاء المنهارة والمعلقة التي تمثل خطورة على المارة، وعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لاتخاذ القرار اللازم في الواقعة.