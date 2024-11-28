تقام غدا منافسات الجولة العاشرة بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني ' ب '، بمجموعة تشهد مبارياتها اهتمام كبير خاصة فى ظل التنافس بين عدة فرق على الصعود.

ديربي فيومى ومواجهات قوية لفرق بنى سويف بالجولة 10 بالصعيد

حيث يستضيف نادى الواسطى نظيره نادى مسار بملعب استاد الواسطى الجديد، ويسعى أبناء الواسطى لتحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطورة فيما يسعى أبناء مسار للفوز للانفراد بعيدا بالصدارة، ويحتل الواسطى المركز العاشر برصيد 6 نقاط فيما يحتل مسار المركز الأول برصيد 22 نقطة.

ويستضيف نادى المنيا نظيره نادى نجوم مصر بملعب نادى المنيا الجديدة، ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار للدخول لمنطقة المنافسة، ويحتل المنيا المركز السابع برصيد 8 نقاط فيما يحتل نجوم مصر المركز الخامس برصيد 11 نقطة.



ويستضيف مركز شباب طامية شقيقه نادى مصر للمقاصة بملعب نجوم مصر ببنى سويف بديربي فيومى قوى، ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار خاصة أبناء مصر للمقاصة لمصالحة الجماهير، ويحتل طامية المركز السادس برصيد 10 نقاط فيما يحتل مصر للمقاصة المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

ويستضيف نادى الفيوم نظيره بنى مزار بملعب كلية الزراعة بالجيزة، ويسعى أبناء الفيوم لتحقيق الانتصار للابتعاد عن منطقة الخطورة فيما يسعى أبناء بنى مزار نتيجة إيجابية خارج الديار، ويحتل الفيوم المركز الحادى عشر برصيد 5 نقاط فيما يحتل بنى مزار المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

ويستضيف نادى تليفونات بنى سويف نظيره نادى البدارى بملعب نادى اسكو، ويسعى أبناء التليفونات لتحقيق الفوز لمواصلة النتائج الجيدة بالمسابقة فيما يسعى أبناء البدارى لتحقيق الفوز خارج الديار للابتعاد عن منطقة الخطورة، ويحتل التليفونات المركز الرابع برصيد 13 نقطة فيما يحتل البدارى المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

فيما لن يشارك اسمنت اسيوط بمباريات تلك الجولة.



جدول ترتيب المجموعة:

1 - مسار 22 نقطة.

2 - أسمنت أسيوط 20 نقطة.

3 - مصر المقاصة 15 نقطة.

4 - تليفونات بنى سويف 13 نقطة.

5 - نجوم مصر 11 نقطة.

6 - مركز شباب طامية 10 نقاط.

7 - المنيا 8 نقاط.

8- البدارى 8 نقاط.

9 - بنى مزار 6 نقاط.

10- الواسطى 6 نقاط.

11 - الفيوم 5 نقاط.