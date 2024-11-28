إلزام أميرة أبو شنب بدفع 30 مليون جنيه تعويضًا لورثة ضحيةعقر الكلب

حوادث
بوابة الفجر

قضت محكمة جنوب الجيزة، بإلزام زوج الإعلامية أميرة شنب بتعويض 30 مليون جنيه لصالح ورثة محمد الماوي، مدير بنك سابق.

جدير بالذكر، قضت محكمة جنح النقض، برفض الطعن المقدم من زوج الإعلامية أميرة شنب، على الحكم الصادر بحبسه 6 أشهر في الواقعة المعروفة بـ "ضحية كلب البيتبول"، حيث توفي جاره، مدير أحد البنوك، إثر تعرضه للعقر من كلب المتهم في محل سكنه بمدينة الشيخ زايد، وأيدت المحكمة حبس المتهم.

تفاصيل الحكم

في وقت سابق، خففت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر عقوبة حبس زوج الإعلامية أميرة شنب إلى 6 أشهر بدلًا من 3 سنوات، بعد إدانته بالتسبب عن طريق الإهمال في وفاة محمد محب الماوي، جارهما. 

توفي الماوي بعد نحو شهرين من دخوله العناية المركزة نتيجة مضاعفات ناتجة عن عقره من كلب المتهم.

تسلسل الأحداث

- الحكم الأول: قضت محكمة أول درجة بحبس زوج أميرة شنب 3 سنوات، وحكمت بحبس مديرة منزلهما لمدة عامين.

- الوفاة: في 11 أبريل من العام الماضي، توفي محمد محب الماوي جراء إصابته بجرح تهتكي في الساعد والكوع الأيمن وقطع بالأوتار. فشلت محاولات التدخل الجراحي في إسعافه.

 شهادة زوجة المجني عليه

قالت إيمان عبدالمحسن، زوجة المجني عليه، إنه في يوم الحادث تلقت اتصالًا هاتفيًا من ابنها يخبرها بعقر كلب الجيران لأبيه عند مدخل العقار محل سكنهم.

 نُقل الضحية إلى مستشفى خاص حيث تلقى الإسعافات الأولية وجرعة من مصل عقر الكلب، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة وتلقى الجرعة الثانية من المصل.

 استمرت عمليات إنقاذه بالتدخلات الجراحية حتى لفظ أنفاسه بعد شهرين من الحادث.

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