أمير عزمي يهاجم إدارة الزمالك: الصفقات تحتاج وقفة.. وهناك عشوائية في التعاقدات

الفجر الرياضي
أمير عزمي
أمير عزمي

انتقد أمير عزمي مجاهد نجم الكرة المصرية السابق، سياسة نادي الزمالك في التعاقدات مع اللاعبين والراحلين خلال الفترة الماضية.

أمير عزمي يهاجم إدارة الزمالك: الصفقات تحتاج وقفة.. وهناك عشوائية في التعاقدات

وقال أمير عزمي مجاهد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: سياسة الزمالك في استقدام اللاعبين لا بد أن يكون لها وقفة، ورأينا سياسة استقدام اللاعبين وسلبياتها مثل سامسون وغيره، والسنة الجارية رأينا أمور إيجابية وأمور سلبية، ومن الأبرز وجود ناصر ماهر.

وتابع أمير عزمي: هناك عشوائية في الزمالك، وناصر منسي كان سيرحل من الزمالك قبل مباراة السوبر الإفريقي، لكنه استمر بسبب التألق، والأمور لا تحسب بتسجيل هدف في الأهلي، لا بد أن تكون الإدارة بالتخطيط وليس بمباراة أو هدف.

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وواصل مدرب نادي الداخلية: الزمالك يتعاقد مع لاعبين متشابهين، وعليه التعاقد بشكل متنوع خاصة في الهجوم، وفي رأيي ناصر منسي هو الأفضل في هجوم الزمالك.

وأكمل عزمي: الأمور لا تدار بالكم ولكن بالكيف، والتعاقد مع 5 لاعبين مميزين أفضل من التعاقد مع 10 أو 15 لاعبين.

واختتم أمير عزمي مجاهد: جوميز يعمل في ظروف صعبة، لكن يؤخذ عليه أنه غير مقتنع ببعض الصفقات ويوافق عليها، ولو كنت مديرا فنيا لرفضت بعض الصفقات التي لا تعجبني.

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