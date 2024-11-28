القوات المسلحة تشارك فى الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

فى إطار دعم القوات المسلحة للصناعة الوطنية ومشاركتها فى كافة الفعاليات التى تعكس إهتمام الدولة المصرية بقطاع الصناعة، شاركت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بجناح لعرض المنتجات الخاصة بمصانع وورش الهيئة فى الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة والذى إستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وخلال إفتتاح المعرض إستمع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى عرض تفصيلى من اللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تناول مكونات المعرض وما يتضمنه من منتجات الهيئة وإداراتها المختلفة، وأشاد رئيس مجلس الوزراء بدور القوات المسلحة ومشاركتها فى إنجاز المشروعات القومية العملاقة التى يتم تنفيذها بكافة ربوع الدولة وفقًا لأعلى معايير الجودة وفى جداول زمنية قياسية لدعم خطة التنمية الشاملة للدولة فى مختلف القطاعات، وكذا عملية توطين الصناعات المحلية لتقليل الإستيراد وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الصناعات الوطنية بكافة المجالات.

هذا وقد حرصت الوفود المشاركة ورؤساء الشركات الصناعية المحلية والدولية على تفقد الجناح الخاص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشيدين بما شاهدوه من منتجات ومعدات تضاهى المنتجات العالمية فى مختلف التخصصات الصناعية.

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