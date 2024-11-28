وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

أخبار مصر
الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من "تور وينسلاند" المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث شدد وزير الخارجية على أولوية العمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع في ظل ما يشهده من أزمة إنسانية حادة. 

وأكد الوزير على الأولوية التي توليها مصر للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة، مشيرًا إلى تنظيم مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يوم 2 ديسمبر، بالشراكة مع الأمم المتحدة، معربًا عن تطلعه لأن يسفر المؤتمر عن مخرجات تسهم في رفع المعاناة عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط قطاع غزة

الأكثر قراءة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية (0-2)

عاجل - التفاصيل الكاملة لـ مؤتمر رئيس الوزراء الصحفي من ميناء دمياط

مبابي يُثير الجدل في ريال مدريد بعد الهزيمة الثالثة في دوري الأبطال

عاجل.. الأهلي يتفق مع نجمه على التجديد لموسمين

من "الأصلي" إلى "رقم سري".. أحمد الشامي يحكي تفاصيل أدواره الناجحة

الأهلي يستعيد خدمات مدافع الفريق قبل نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

انتعاش صادرات البنزين الأوروبية بعد سنوات من الانتكاس