وليد صلاح الدين: احتساب ركلة جزاء لـ زد كان سيمنحنا تعادلًا عادلًا أمام الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث وليد صلاح الدين نجم الكرة المصرية السابق ومدير الكرة بنادي زد، عن أداء الفريق في الجولات الثلاثة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.

وليد صلاح الدين: قدمنا مباراة مميزة أمام الأهلي

وقال وليد صلاح الدين، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لسنا قلقين في زد بعد نتائج أول 3 جولات، ولكن الجدول لم يخدمنا كثيرا.

وأضاف مدير الكرة بنادي زد: سفرية الجونة كانت صعبة بسبب مهرجان الجونة وكانت هناك صعوبة في رحلات الطيران وفي إيجاد فندق للإقامة، والتعادل معهم لم يكن سيئًا خاصة مع فريق مميز بقيادة علاء عبد العال.

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وتابع وليد صلاح الدين: قدمنا مباراة مميزة أمام الأهلي، وبشهادة الجميع كان لنا ركلة جزاء، ولو احتسبت وتعادلنا كان سيكون تعادلا عادلا مع النادي الأهلي.

واختتم مدير الكرة بنادي زد: مودرن سبورت فريق كبير ومن الطبيعي التعادل معه، وتعادلنا مباراتين وخسرنا مرة لكن ليس هناك ما يدعو للقلق.

الأهلي الدوري الممتاز الكرة المصرية صلاح الدين علاء عبد العال

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