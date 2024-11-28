السجن المؤبد للمتهمين بحيازة مخدر الحشيش بالعياط

حوادث
بوابة الفجر

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالاتجار في الحشيش، والسجن 3 سنوات لحيازة أسلحة نارية غير مرخصة "فردي خرطوش"، بالإضافة إلى تغريمهم مبلغ 100 ألف جنيه.
 

أحال المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، المتهمين ممتاز ن.، وجرجس ف.، وسلطان ر.، وحامد ي.، وأندرو ب، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة،.

 

جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1069 لسنة 2024 جنايات العياط، أن المتهمين أحرزوا جوهر الحشيش بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية غير مششخنة "بندقيتي خرطوش" دون ترخيص، وذلك في يوم 21 يناير 2024 بدائرة مركز العياط.

أثبت تقرير الأدلة الجنائية أن الأسلحة المضبوطة هي بندقيتان خرطوش ماركة "SALVADOR"، صناعة تركية، عيار 12، سليمة وصالحة للاستخدام. كما كشف تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المضبوطة عبارة عن 12 قطعة من الحشيش بوزن صافي 3812 جرامًا، والمدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وأوضحت التحقيقات العثور على صور لقطع الحشيش المضبوطة بحوزة المتهمين على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول.

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