تعرف على تكاليف وإجراءات حج القرعة لعام 2025

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل تكاليف حج القرعة لعام 1446 هـ / 2025 م، بالإضافة إلى الإجراءات والمستندات المطلوبة من الفائزين.

تكلفة الحج 2025

وبلغت التكلفة الإجمالية نحو 220،300 جنيه، على أن يتم السداد بدءًا من 30 نوفمبر 2024 وحتى 22 ديسمبر 2024.

بدء تحصيل تكاليف حج القرعة

أوضحت الوزارة أن سداد تكاليف الحج سيكون متاحًا عبر فروع البنوك الوطنية (الأهلي، مصر، القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري، وذلك على حساب مدفوعات حكومية مخصص لـ”حج القرعة”. وأكدت الوزارة أن السداد يجب أن يتم من قبل كل فائز بشكل فردي باستثناء الحالات الخاصة مثل كبار السن وذوي الهمم ومرافقيهم، مع ضرورة استخدام بطاقة الرقم القومي السارية.

أشارت الوزارة إلى أن تكلفة الحج لا تشمل تذكرة الطيران التي سيتم تحديدها لاحقًا من قبل شركة مصر للطيران.

وأكدت على أن عدم السداد في الفترة المحددة سيعتبر تنازلًا عن فرصة الحج دون أي مسؤولية على الوزارة.

تقديم المستندات المطلوبة

طالبت الوزارة الفائزين بتقديم عدد من المستندات لقسم الشرطة التابع لهم، وهي:



1. جواز سفر دولي مميكن صالح لمدة لا تقل عن سنة بدءًا من 19 فبراير 2025.

2. إيصال السداد لتكاليف الحج.

3. بطاقة صحية سارية المفعول تثبت تلقي التطعيمات اللازمة مثل اللقاح الرباعي ضد الالتهاب السحائي ولقاح الأنفلونزا الموسمية.

4. شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا للحجاج الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

5. تقرير طبي معتمد يثبت خلو الحاج من الأمراض التي قد تعوق أداء الفريضة.

6. شهادة تحركات وبصمة عشرية للحجاج الذين سبق لهم السفر إلى السعودية.

7. موقف التجنيد لمن هم في سن التجنيد.

إرشادات وتعليمات مهمة للحجاج

شددت الوزارة على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات بالمملكة العربية السعودية، ومنها:

• الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

• الإفصاح عن المبالغ النقدية أو الأدوات الثمينة إذا تجاوزت قيمتها 10،000 دولار.

• الامتناع عن التصوير داخل الحرمين الشريفين.

• الالتزام بتعليمات التفويج في المشاعر المقدسة وتجنب التزاحم والتعرض للشمس لفترات طويلة.