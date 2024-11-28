بوتين: ترامب حتى الآن ليس آمنا على حياته

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مخاوفه من أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لا يزال في وضع غير آمن حتى الآن.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة الكازاخستانية آستانا: "لقد دهشت من استخدام أساليب النضال غير المتحضرة ضد ترامب، بما في ذلك محاولة الاغتيال، أكثر من مرة، وبالمناسبة، وبحسب رأيي، فهو حتى الآن ليس آمنا".

وأضاف: "كانت هناك حالات مختلفة في تاريخ الولايات المتحدة، ولكنني أعتقد أنه شخص ذو خبرة، وآمل أن يكون أكثر حذرا".

كما انتقد الرئيس الروسي تعرض أفراد عائلة ترامب وأطفاله للهجوم أيضا.

وتأتي هذه التصريحات بعد أشهر من إصابة ترامب بأذنه في محاولة اغتيال نجا منها في ولاية بنسلفانيا في يوليو.

وفي حادث منفصل في سبتمبر، وجهت تهمة إلى رجل آخر بمحاولة اغتيال ترامب بعد أن اكتشف عملاء الخدمة السرية اختباءه وبحوزته بندقية بالقرب من ملعب الغولف الخاص بترامب في بالم بيتش، وقد أنكر المتهم هذه التهم.