عاجل.. ريال مدريد يكشف حجم إصابة كامافينجا

الفجر الرياضي
كامافينجا
كامافينجا

كشف نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، تفاصيل إصابة لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا خلال بيان رسمي.

إصابة كامافينجا في العضلة ذات الرأسين الفخذية

جاء في بيان ريال مدريد: “أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا إدواردو كامافينجا، من قبل الخدمات الطبية بالنادي، إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى".

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ولم يوضح نادي ريال مدريد، مدة غياب كامافينجا عن الملاعب ولكنه ذكر أنه سيتم تقييم تطور حالته.

وتعرض كامافينجا، للإصابة خلال مباراة ريال مدريد وليفربول التي أقيمت أمس، وانتهت بخسارة الفريق الملكي بنتيجة 0-2، في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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