عاجل - مفاجآت مدوية بشأن حالة الطقس خلال 3 أيام قادمة.. ظواهر جوية خطيرة تضرب مصر

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حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، ومائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأضافت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد مجموعة من الظواهر الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث تنتشر الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتستمر من غدا الجمعة حتى يوم الاثنين محذرة من أنها قد تكون كثيفة يوم السبت.

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتتأثر بها البلاد غدا الجمعة والسبت، مصحوبة بنشاط للرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة غد الجمعة، وتتأثر بها مناطق من جنوب سيناء يوم السبت، وتنشط على السواحل الشمالية الغربية يومي الثلاثاء والأربعاء.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة وفق توقعات الأرصاد الجوية كالتالي:

درجات الحرارة الجمعة 29 -11-2024

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.
  • السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.
  • شمال الصعيد: العظمى 22 درجة، والصغرى 8 درجة مئوية.
  • جنوب الصعيد: العظمى 22 درجة، والصغرى 10 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 30 -11-2024

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.
  • السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.
  • شمال الصعيد: العظمى 22 درجة، والصغرى 7 درجة مئوية.
  • جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة، والصغرى 10 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 1 -12-2024

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.
  • السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة، والصغرى 11 درجة مئوية.
  • شمال الصعيد: العظمى 22 درجة، والصغرى 8 درجة مئوية.
  • جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة، والصغرى 11 درجة مئوية.
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