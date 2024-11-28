عاجل - "عواصف وأمطار غزيرة".. ظواهر جوية عنيفة تصحب نوة قاسم بالإسكندرية في هذا الموعد

تعد نوة قاسم واحدة من أشهر النوات الخريفية التي تسبق فصل الشتاء في مدينة الإسكندرية وسواحل مصر الشمالية، وتكتسب اسمها من الشيخ قاسم، الذي اشتهر بارتباط توقيت هذه النوة، بحادثة غرق سفينة تجارية كانت تعود له، وهو ما جعل سكان الإسكندرية يربطون بين هذه الظاهرة الجوية القاسية واسمه.

موعد نوة قاسم بالإسكندرية

فيما تُعتبر نوة قاسم من أولى النوات الشتوية القوية التي تضرب الإسكندرية قبيل بداية فصل الشتاء، وتبدأ نوة قاسم بالإسكندرية عادةً في 4 ديسمبر من كل عام، وتستمر لمدة 5 أيام.

عواصف تصحب نوة قاسم

كما تتميز نوة قاسم بالإسكندرية عن النوات السابقة لها، بوجود الرياح الشديدة التي تصل إلى حد العاصفة، كما أنها تستمر عادة فترة أكبر من غيرها من النوات، حيث تصل مدتها إلى 5 أيام، ومن أهم خصائصها التالي:

الظواهر الجوية المصاحبة لنوة قاسم

تصحبها رياح تكون مصحوبة بعواصف شديدة ورياح جنوبية غربية قوية.

تتساقط الأمطار الغزيرة أثناء النوة، ما يؤدي إلى تجمع المياه في بعض المناطق.

تشهد المدينة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مما يزيد من الإحساس بالبرد.

يتسم البحر باضطراب شديد مع ارتفاع الأمواج، مما يؤثر على حركة الصيد والملاحة.

التأثيرات على مدينة الإسكندرية

وتؤدي نوة قاسم بالإسكندرية إلى مجموعة من التأثيرات السلبية على المحافظة، منها:

غزارة الأمطار تؤدي إلى تجمع المياه في الشوارع، ما قد يسبب أزمات مرورية وصعوبة في الحركة.

في بعض الأحيان، تحدث مشكلات في شبكات الصرف الصحي نتيجة كميات المياه الكبيرة.

تُعتبر نوة قاسم فترة عصيبة للصيادين بسبب اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

تتوقف حركة الملاحة في ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة السفن والعاملين.

يضطر السكان إلى الاستعداد مسبقًا لمواجهة هذه النوة، مثل تأمين النوافذ والمباني ضد الرياح القوية، واستخدام الملابس الثقيلة لمواجهة البرد الشديد.

كيفية الاستعداد لنوة قاسم

تأمين الأبواب والنوافذ ضد الرياح الشديدة.

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة واستخدام المدافئ.

تجنب الخروج إلا للضرورة خلال الأيام التي تبلغ فيها النوة ذروتها.

الاستعداد بتجهيز شبكات الصرف الصحي لضمان استيعاب مياه الأمطار.

توفير فرق طوارئ للتعامل مع تجمعات المياه وحالات الطوارئ.

إصدار تحذيرات رسمية للصيادين وأصحاب السفن حول اضطرابات البحر.

تأثيرات النوة على البيئة

وتُعتبر نوة قاسم واحدة من سلسلة نوات شتوية تضرب الإسكندرية على مدار فصل الشتاء، مثل نوة الفيضة الكبرى ونوة عيد الميلاد، وتُساعد نوة قاسم على تجديد المياه البحرية من خلال تحريك التيارات المائية، مما يُفيد الحياة البحرية، كما تساهم في تنظيف الشواطئ من الرواسب.