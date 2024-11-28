عاجل - استقرار خدمات "إنستاباي".. واستقبال تحويلات المصريين بالخارج لحظيا

استقرت خدمات تطبيق "إنستاباي" عقب إصلاح العطل الفنى الذى ضرب التطبيق لعدة ساعات أمس.

كانت خدمات تطبيق "إنستاباى" تعطلت أمس الأربعاء، حيث لم يتمكن العديد من المستخدمين من استخدام التطبيق الشهير، وهو ما أثر على الدخول على خدمات التطبيق للاستعلام عن الأرصدة وعمليات تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية المرتبطة بالتطبيق.

ويستقبل تطبيق إنستا باى التحويلات المصرفية الواردة من المصريين العاملين بالخارج لحظيًا عبر شبكة المدفوعات اللحظية، للحسابات المصرفية فى البنوك المصرية.

وحدود تحويل الأموال عبر تطبيق إنستا باى تضع الحد الأقصى للتحويل لقيمة المعاملة الواحدة بقيمة 70 ألف جنيه والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية فى التحويل 120 ألف جنيه والحد الأقصى للمعاملات الشهرية للتحويل 400 ألف جنيه.