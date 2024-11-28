"عقوبة تاريخية" الأهلي يوقع غرامة مالية على إمام عاشور

الفجر الرياضي
إمام عاشور
إمام عاشور

قرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، تغريم إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم مليون جنيه نظرًا لما بدر منه.

"عقوبة تاريخية" الأهلي يوقع غرامة مالية على إمام عاشور 

واعترض عاشور على عدم مشاركته أساسيًا في مباراة الفريق الأحمر الأخيرة أمام استاد ابيدجان، ودخوله في مشادة قوية مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

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وكان الأهلي قد فاز على استاد أبيدجان الإيفواري 4-2 في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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