رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر أساس مشروع "نيو انرجي جلاس" للزجاج بالمنطقة الصناعية بالسخنة

باستثمارات 300 مليون دولار ..

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم تدشين حجر أساس مشروع شركة "سي إن جي ايجيبت نيو إنيرجي جلاس – CNG Egypt New Energy Glass" الصينية التابعة لشركة ” الصين القابضة للزجاج – China Glass Holding”، بالمنطقة الصناعية بالسخنة، داخل نطاق المطور الصناعي (تيدا-مصر)، بهدف إنشاء خط إنتاج للزجاج المسطح بطاقة يومية 1000 طن، وخط إنتاج للزجاج الكهروضوئي بطاقة يومية 800 طن، وذلك على مساحة 500 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تبلغ 300 مليون دولار، وبما يوفر 1000 فرصة عمل عقب انتهاء المشروع، وذلك بحضور Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا، وCai Guo، نائب رئيس شركة الصين القابضة للزجاج، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

وقد أكد وليد جمال الدين على اعتزازه بالشراكة بين اقتصادية قناة السويس والاستثمارات الصينية، والتي قدمت نموذجًا يُحتذى به للتعاون الاقتصادي القائم على الثقة المتبادلة والعمل الجماعي، حيث أصبحت المنطقة الاقتصادية وجهة الاستثمارات الصينية الراغبة في التطور والنمو من خلال وجود موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط مما يوفر فرصًا هائلة لتعزيز التجارة البحرية، فضلًا عن المناطق الصناعية المؤهلة لاستقبال كافة أنواع الصناعات.

وأضاف وليد جمال الدين أن مشروع "نيو انرجي جلاس" يضيف فصلًا جديدًا من فصول نجاحات التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية، كما أشار إلى أهمية المشروع في دعم الصناعات المكملة لمشروعات الطاقة المتجددة من خلال إنتاج الزجاج المسطح والزجاج الكهروضوئي، الذي يستخدم في إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وأكد على دعم المنطقة الاقتصادية للمطور الصناعي (تيدا-مصر) للوصول إلى جذب المزيد من الشركات الصينية والتي وصلت إلى ما يقرب 200 شركة حتى الآن.

من جانبه عبر Cai Guo عن امتنانه لدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمشروع لوصوله إلى مرحلة الإنتاج، وأكد على أن الشركة تنتهج استراتيجية تستهدف خفض معدلات الكربون في منتجاتها إسهامًا منها نحو التحول العالمي للاقتصاد الأخضر.

كما أضاف Li DaiXin أن اقتصادية قناة السويس تقدم دعمًا متواصلًا لمنطقة (تيدا – مصر) والشركات العاملة بها، وكما يمثل عام 2024 مرور 10 سنوات على العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، فإنه يمثل أيضًا تطورًا في التعاون بين (تيدا – مصر) والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم جذب19 شركة للعمل داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، ويعد مشروع "نيو انرجي جلاس" هو أكبرها من حيث المساحة وحجم الاستثمارات.

والجدير بالذكر أنه تم التعاقد على 6 مشروعات لاستثمارات صينية تُقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات تتخطى 1.067 مليار دولار وبإجمالي مساحات تصل إلى مليون ومائتي ألف متر مربع، وذلك على هامش الجولة الترويجية التي قام بها رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدولة الصين في سبتمبر الماضي.