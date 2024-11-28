حبس عاطل لحيازته مخدر الحشيش في الوراق

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أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بحبس عاطل لحيازته مخدر الحشيش في منطقة الوراق.

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لحيازته  مخدر الحشيش في منطقة الوراق.

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر التامول، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

بلاغ بضبط عاطل

تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط عاطل لحيازته على كمية من مخدر الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

التحقيق مع عاطل الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية كمية من مخدر الحشيش قسم شرطة الوراق منطقة الوراق

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