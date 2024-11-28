عضو البرلمان العالمي للبيئة: رغم زيادة تمويل المناخ إلا دولة الهند وصفتها "بخداع بصري"

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دكتور وفيق نصير عضو
دكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة

كشف الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن مؤتمر المناخ COP29، الذي عُقد في باكو بأذربيجان، ناقش أهم القضايا البيئية وتحديدا تمويل المناخ، وكيفية التعاون الدولي لمواجهة آثار تغير المناخ
 

وأكد " نصير" في تصريح خاص للفجر، أن زيادة  تمويل المناخ بقيمة سنوية تصل بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية بحلول عام 2035. بدلا من 100 مليار دولار سنويًا.

وأضاف الدكتور وفيق نصير، أن الهدف الأساسي من زيادة التمويل هو التوسع  لجمع  ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سنويًا من جميع المصادر العامة والخاصة بحلول عام 2035، مما يعكس الحاجة الملحة لتمويل أكبر لمواجهة التحديات المناخية.


وكشف عضو البرلمان العالمي للبيئة، أنه على الرغم من التوافق المتباينة بين الدول بشأن تمويل المناخ، إلا إن الهند  وصفت  الوثيقة بأنها "خداع بصري" وغير كافية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها الدول النامية.

كما كان هناك انتقادات من الدول النامية بما في ذلك نيجيريا وكوبا، اللتان انتقدتا حجم التمويل المقترح واعتبرته "هجاءً" في ظل احتياجاتها المتزايدة.

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