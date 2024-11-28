أمين صندوق الغرف التجارية: الاهتمام بالبنية التحتية أسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الاحتياطي النقدي

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، على ضرورة المشاركة المصرية في الملتقيات والمؤتمرات الدولية، واستغلالها في الترويج الجيد للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وعرض ما بها من إصلاحات اقتصادية ومحفزات استثمارية كبيرة وتطور تكنولوجي، والذي يسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية للدخول في الأسواق المصرية.

وطالب الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، بضرورة العمل على حل مشاكل المستثمرين، بسرعة وجدية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لمصر، واستغلال الإشادات الدولية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، خاصة إشادات وكالات التصنيف والمؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى ورفع التصنيف الائتماني لمصر والتوقع بزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدل التضخم، وهو ما ينعكس على مستويات المعيشة للمواطنين واستقرار أسعار السلع الأساسية.

وأوضح، أن الاهتمام مؤخرا بمشروعات البنية التحتية والتعامل معها على أنها مشروعات قومية وهدف استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه، كان إحدى أهم وسائل الترويج للفرص الاستثمارية بمصر، وأسهم في وجود ممثلي كبرى الشركات والمستثمرين بالعالم في السوق المصرية، مما عزز الاستفادة من من الاتفاقيات التجارية بين مصر وكافة الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ للأسواق العالمية ومضاعفة الصادرات، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي وهو ما يحقق خطط التنمية الشاملة التي تنتهجها مصر.

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