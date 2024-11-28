"ممتن للجمهور".. أول تعليق من محمود الونش بعد عودته للملاعب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عبّر محمود حمدي "الونش"، مدافع فريق الزمالك، عن امتنانه للعودة مجددًا إلى الملاعب بعد تعرضه لإصابتين متتاليتين في الرباط الصليبي، واللتين تسببتا في غيابه لفترة طويلة، مما عرقل مسيرته مع النادي.

أول تعليق من محمود الونش بعد عودته للملاعب

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة بلاك بولز الموزمبيقي، ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عودة الونش لأول مرة منذ تعافيه، حيث أقيمت المباراة يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يشارك اليوم الخميس في مباراة ودية أمام فريق مدينة نصر.

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وكتب الونش عبر "استوري إنستجرام": "الحمد لله رب العالمين على العودة، وأسأل الله أن يبعد الإصابات عن جميع اللاعبين، ويجعلها آخر إصابة لي، شكرًا من القلب لكل من وقف بجانبي من الجهاز الطبي والإدارة واللاعبين، وأيضًا للجمهور الذي دائمًا يدعمنا."

من جهة أخرى، قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

يُذكر أن الزمالك حقق فوزًا ثمينًا على بلاك بولز بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

 

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