جوميز يحدد احتياجات الزمالك.. دعم في خط الوسط والدفاع وتعاقد مع مهاجم متميز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حدد البرتغالي جوزيه جوميز طلباته للجنة الكرة بنادي الزمالك، مشيرًا إلى النقاط التي يحتاج الفريق لتدعيمها والمراكز التي تعاني من نقص واضح.

جوميز يحدد احتياجات الزمالك

أبدى جوميز عدم رضاه عن أداء بعض اللاعبين، خاصة أولئك الذين يجلسون على مقاعد البدلاء، حيث يرى أنه لم يستفد منهم بما فيه الكفاية في ظل إصابة العديد من اللاعبين الأساسيين.

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جوزيه جوميز يمنح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية

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أول قرار من جوميز بعد الفوز على بلاك بولز في الكونفدرالية

وأشار جوميز إلى ضرورة تعزيز مركز "الرقم 6"، حيث يتواجد نبيل عماد دونجا فقط، بينما لا يعد زياد كمال بديلًا بنفس الكفاءة.

كما طالب بتدعيم الدفاع بمدافع قوي، لينضم إلى الثنائي حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد، خاصة مع اقتراب الفريق من خوض منافسات شديدة الصعوبة في جميع البطولات، وهو ما يستدعي وجود بدائل متميزة.

وفيما يخص خط الهجوم، طالب جوميز بالتعاقد مع مهاجم متميز يستطيع الحفاظ على استمرارية مستواه، ويكون قادرًا على التسجيل من أنصاف الفرص، لا سيما بعد تذبذب أداء التونسي سيف الجزيري وعدم تأقلم الفلسطيني عمر فرج.

 

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