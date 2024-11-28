غزل المحلة يخصص مكافآت تحفيزية للاعبيه قبل مواجهة الزمالك في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

خصص مسؤولو غزل المحلة مكافآت تحفيزية للاعبي الفريق استعدادًا لمباراة الزمالك في الدوري، والتي ستُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الاثنين 2 ديسمبر المقبل على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

غزل المحلة يخصص مكافآت تحفيزية للاعبيه

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة وليد خليل، قد قرر منح المكافآت للاعبين بعد فوزهم على الجونة بهدف نظيف في الجولة الثالثة من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة.

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تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في الدوري

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موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري

وفاز غزل المحلة في المباراة الأخيرة على الجونة بهدف سجله مهاجم الفريق عبده يحيى، ليصعد الفريق للمركز السابع في جدول الدوري برصيد 4 نقاط.

كانت نتائج الفريق في الجولات السابقة قد شهدت تعادلًا سلبيًا مع الإسماعيلي في الجولة الأولى، ثم خسارة أمام طلائع الجيش 3-2 في الجولة الثانية.

 

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