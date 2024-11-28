بحد أقصى 75%.. شروط زيادة مساحة مباني السطح بالمدن الجديدة

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اعتبارا من الأحد المقبل، في تلقي طلبات زيادة مباني السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى 75 % شاملًا غرف مرافق الخدمات.



شروط زيادة مساحة مباني السطح بالمدن الجديدة

ينطبق ذلك على أصحاب الأراضي السكنية الصغيرة (فيلات - عمارات) الملتزمين بعدد أدوار الترخيص.

المساحات المضافة تشكل وحدة سكنية أو أكثر اعتمادًا على المسطح المضاف:

1- 130 م2 فأقل يسمح بوحدة سكنية واحدة فقط.

2- 131: 240 م2 يسمح بوحدتين سكنيتين فقط.

3- أكثر من 240 م2 يسمح بـ3 وحدات سكنية فقط.



شروط زيادة مساحة مباني السطح بالمدن الجديدة

- سلامة موقف الأرض (مالي - عقاري - تنفيذي - قانوني).

- عدم وجود مخالفات بنائية وعدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة.

- توفير مواقف انتظار سيارات داخل الأرض طبقا للكود المصري.

- سداد جميع المستحقات المالية للهيئة (مياه - كهرباء - غيرها).

- في حالة الاحتفاظ بغرف خدمات السطح بنسبة 25% يكون الحد الأقصى للسكني 50% و25% مساحة مفتوحة.

ويكون التقديم لمدة 6 أشهر تبدأ في الأول من ديسمبر 2024، حيث تكون الموافقة سارية لمدة عام من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه.

ولا تسري الموافقة على التجمعات السكنية المغلقة (الكمبوندات - أراضي الإسكان الاجتماعي - أراضي ابني بيتك)، كما لا تسري كذلك على من تقدم في ظل القانونين 17 لسنة 2019، و187 لسنة 2023.



ويكون الحد الأقصى للبناء بنسبة 75% من إجمالي مسطح دور السطح شاملًا غرف مرافق الخدمات بالسطح، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هنـــــــــــــــــــا فقط.

ويتم تحرير عقد أو ملحق عقد مع مالك قطعة الأرض يتضمن قيمة المقابل المالي وجميع الشروط والضوابط، وتكون قيمة المقابل المالي نظير زيادة المسطحات البنائية بحد أقصى 80% من قيمة مقابل التصالح في ظل القانون رقم 187 لسنة 2023 للمنطقة الكائن بها المبنى محل الطلب، مع السماح للمتعاملين بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم (1676) لسنة 2024 بمنح نسبة تخفيض مقدارها (25%) من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، أسوة بالمتعاملين في ظل القانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.