في إطار تعزيز البينة الرقمية.. اتحاد الكرة يطلق موقعه الإلكتروني الجديد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

في خطوة هامة نحو تعزيز البنية الرقمية لكرة القدم المصرية، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد.

اتحاد الكرة يطلق موقعه الإلكتروني الجديد


وسيتم الكشف الموقع خلال مؤتمر صحفي يعقد يوم الأحد 1 ديسمبر 2024 في الساعة الرابعة عصرًا بمقر الاتحاد.

txt

وليد صلاح الدين ينتقد اتحاد الكرة بسبب راتب ميكالي والكاس: الاتنين مدربين منتخبات وطنية

txt

جمال علام: تعرضت لانتقادات كثيرة وربنا أنصفني قبل رحيلي عن اتحاد الكرة والدليل نجاح كافة المنتخبات

يهدف الموقع إلى توفير تجربة رقمية مبتكرة لمحبي كرة القدم المصرية، حيث يقدم آخر الأخبار والتقارير المتعلقة بالمنتخبات الوطنية والأندية المحلية، بالإضافة إلى جدول المباريات والنتائج وأرشيف شامل لتاريخ اللعبة في مصر.

كما يتضمن الموقع ميزات تفاعلية تتيح للمستخدمين المشاركة في الاستفتاءات والمسابقات والتواصل المباشر مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

 

 

الاتحاد المصرى لكرة القدم الاتحاد المصري الأندية المحلية الإلكتروني المنتخبات الوطنية جدول المباريات كرة القدم المصرية

مواد متعلقة

المصري يفوز على اتحاد بسيون في دوري الكرة النسائية

اتحاد الكرة يعقد دورة تدريبية لمصوري ومخرجي التلفزيون المصري لمباريات الدوري
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية (0-2)

عاجل - التفاصيل الكاملة لـ مؤتمر رئيس الوزراء الصحفي من ميناء دمياط

مبابي يُثير الجدل في ريال مدريد بعد الهزيمة الثالثة في دوري الأبطال

عاجل.. الأهلي يتفق مع نجمه على التجديد لموسمين

انتعاش صادرات البنزين الأوروبية بعد سنوات من الانتكاس

من "الأصلي" إلى "رقم سري".. أحمد الشامي يحكي تفاصيل أدواره الناجحة

باحث سياسي: إسرائيل استطاعت تحييد حزب الله وفصله عن حماس