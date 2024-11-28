القوات الجوية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا جويًا مشتركًا بإحدى القواعد الجوية المصرية

أخبار مصر
جانب من التدريب
جانب من التدريب

فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة نفذت القوات الجوية المصرية والأمريكية تدريبًا جويًا مشتركًا على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية المصرية وذلك بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات لكلا الجانبين.

وتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الطلعات للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية، كذلك التدريب على التزود بالوقود فى الجو، وأظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلوا القوات الجوية من مستوى إحترافى عالى يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم تحت مختلف الظروف.

يأتى التدريب فى ضوء علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

التعاون العسكري القوات الجوية المصرية القوات المسلحة المصرية الطائرات المقاتلة القواعد الجوية تبادل الخبرات القوات الجوية القوات المسلحة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية (0-2)

عاجل - التفاصيل الكاملة لـ مؤتمر رئيس الوزراء الصحفي من ميناء دمياط

مبابي يُثير الجدل في ريال مدريد بعد الهزيمة الثالثة في دوري الأبطال

عاجل.. الأهلي يتفق مع نجمه على التجديد لموسمين

انتعاش صادرات البنزين الأوروبية بعد سنوات من الانتكاس

من "الأصلي" إلى "رقم سري".. أحمد الشامي يحكي تفاصيل أدواره الناجحة

باحث سياسي: إسرائيل استطاعت تحييد حزب الله وفصله عن حماس