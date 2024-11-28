تفاصيل انهيار عقار بمنطقة العطارين فى الإسكندرية

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جانب من العقار المنهار
جانب من العقار المنهار

كشف حي وسط الإسكندرية مساء اليوم الخميس عن أن عقار العطارين المنهار أجزاء منه صادر له قرار إزالة رقم 77 لسنة 2009  وجرى إخلاء العقار وتسلم سكانه شققًا بديلة، ولا يوجد مصابون أو وفيات.

وأوضح الحي أن العقار كان صدر له قرار رقم 4 لسنة 1980 ولم ينفذ قاطنوه الترميم إلى أن صدر قرار بالهدم والإخلاء، وجرى إخلاؤه دون هدمه

وكانت شهدت منطقة العطارين بحي وسط الإسكندرية،انهيار لعقار قديم بمنطقة العطارين بشارع الليثي، دون حدوث إصابات بين المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد انهيار أجزاء من عقار بشارع الليثي منطقة العطارين  وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وقوت الحماية المدنية وقسم شرطة  العطارين ومسئولي الحي إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص انهيار أجزاء من الطابق الرابع وشرفة العقار، وذلك دون حدوث إصابات.

 


وعلي الفور، تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار حتي إزالة الأجزاء المنهارة والمعلقة التي تمثل خطورة على المارة، وعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لاتخاذ القرار اللازم  في الواقعة

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