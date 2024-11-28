محافظ الأقصر يفتتح فعاليات مهرجان المرأة الصعيدية بإسنا للحرف البيئية والمشغولات اليدوية



افتتح المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الخميس، فاعليات مهرجان المرأة الصعيدية للحرف البيئية والمشغولات اليدوية، والذى يأتى بالتعاون بين جمعيتى العيساوية للتكافل الأجتماعي والمنار للتنمية والتدريب، وذلك داخل قاعة الشيراتون، بنادي السلام الرياضي بمركز إسنا جنوب الأقصر.

ويتم خلال المهرجان تقديم أعمال أكثر من خمسين عارضة لمنتجاتهن من الحرف البيئية والمشغولات اليدوية والتى تم إنتاجها من منازلهن لتحسين مستواهم الاقتصادي، وتبدأ الفعاليات يوميا من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الـ 7 مساءًا، ويستمر حتى ٣٠ نوفمبر الجاري.

ويأتى المهرجان تزامنا مع مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان " تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تقوم فكرة تنفيذ المهرجان على دعم الجمعيات للسيدات المشاركة في الفعاليات لإخراج المشغولات بأعلى مستوى من الجودة، وعرض منتجات هؤلاء السيدات باعتباره منصة لتنمية المرأة وتطويرها، كما يتم ضمن فعاليات المهرجان تقديم ندوات توعوية ثقافية وصحية، وتنفيذ ورش عمل تدريبية لتدريب السيدات على أنظمة التسويق المختلفة ومساعدتهن في تنفيذ مشروعات صغيرة لهن.

ومن جانبه أوضح محافظ الأقصر، ان مهرجان المرأة الصعيدية يعد فرصة كبيرة لإبراز أهمية مشاركة المجتمع المدني فى دعم كافة المجتمع وخاصة المرأة، مشيدا بجودة المنتجات التى تم عرضها بالمعرض من سجاد وكليم وملابس تراثية وريزن ومخبوزات وتوابل وغيرها من المنتجات، ومنتجات السيدات من فئة الصم والبكم، كما شكر محافظ الأقصر القائمين على الجمعيتين لجهودهما فى مساعدة العارضات على تنمية قدراتهم وفتح اسواق جديده لهم ومساعدتهن فى تسويق تلك المنتجات، والحفاظ على التراث البيئي، كما وعد محافظ الأقصر بتوفير قطعة أرض فى اقرب وقت لتكون معرض دائم للسيدات بمركز إسنا.

حضر فعاليات افتتاح المهرجان الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر والدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا وعبد الحميد العيسوى رئيس مجلس إدارة جمعية العيساوية وجيهان عبد الدايم رئيس مجلس إدارة جمعية المنار للتنمية والتدريب والعديد من السادة وكلاء الوزارات والمشايخ والقساوسة والعمد والقيادات البرلمانية ورموز العائلات.

فاعليات مهرجان المرأة الصعيدية للحرف البيئية والمشغولات اليدوية بالأقصر

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