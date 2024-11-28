أعلن تشيلسي الإنجليزي عن تشكيله لمواجهة هايدنهايم الألماني وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

تشكيل تشيلسي لمواجهة هايدنهايم في دوري المؤتمر الأوروبي



يخوض الفريقان المباراة وهما من بين 6 أندية فقط في البطولة حققت العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط لكل منهما عقب مرور ثلاث جولات.

يحتل تشيلسي صدارة ترتيب المجموعة بفارق الأهداف بينما يحتل هايدنهايم المركز السادس بشكل عام في ترتيب الفرق.

يعيش تشيلسي فترة من الاستقرار تحت قيادة مديره الفني الإيطالي إنزو ماريسكا الذي تمكن من تحقيق نتائج إيجابية، حيث اكتسح فريق إف سي نوح الأرميني بثمانية نظيفة في آخر ظهور له بالبطولة الأوروبية.



بينما يطمح هايدنهايم الألماني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوز، حيث قدم مستويات قوية في البطولة بالفوز في 3 مباريات على كلا من أولمبيا ليوبليانا السلوفيني وبافوس القبرصي وهارتس الاسكتلندي.

ولكن بالرغم من أدائه الجيد في البطولة القارية، يعاني هايدنهايم محليًا، حيث يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني.

من المقرر أن يخوض تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جورجنسون

الدفاع: ديساسي- أدارابيويو- بادياشيل- مودريك

الوسط: نكونكو- سانشو- هال- كاسادي

الهجوم: فيجا- جويو

بينما سيخوض هايدنهايم المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيفين مولر

الدفاع: تراوري- ماينكا- سيرسليبن- ثيويركاوف

الوسط: دورش- مالوني- سكينزا- فانير

الهجوم: هونساك- كوفمان