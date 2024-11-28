تفاصيل حادث تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص وإصابة ثلاثة أشخاص فى الإسكندرية

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جانب من الحادث
جانب من الحادث

أصيب ثلاثة أشخاص مساء اليوم الخميس إثر حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص عند كوبرى العوايد بمحافظة الإسكندرية 

 

وفى البداية تلقى مدير أمن الإسكندرية اخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص عند كوبرى العوايد 

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص عند كوبرى العوايد 

 

واسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج

 

 وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

 

 


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