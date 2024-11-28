جدول ومواعيد مواجهات فريق البنك الأهلى فى بطولة كأس الرابطة
أعلنت رابطة الأندية منذ قليل مواعيد مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة موسم 2024/2025.
وجاءت مواعيد مواجهات فريق البنك الأهلى على النحو التالي:
الجولة الأولى
سيراميكا والبنك الأهلى
8 مساء الاربعاء 11/12/2024
ستاد المقاولون العرب.
الجولة الثانية
البنك الأهلى وغزل المحلة التاسعة مساء
18/3/2025
ستاد القاهرة.
الجولة الثالثة
البنك الأهلى والمصرى
9 مساء 24/3/2024
ستاد السويس الجديد.
الجولة الرابعة
زد والبنك الأهلى 8مساء 1/4/2025
ستاد القاهرة.