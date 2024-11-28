جدول ومواعيد مواجهات فريق البنك الأهلى فى بطولة كأس الرابطة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلنت رابطة الأندية منذ قليل مواعيد مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة موسم 2024/2025.

وجاءت مواعيد مواجهات فريق البنك الأهلى على النحو التالي:

الجولة الأولى

سيراميكا والبنك الأهلى 
8 مساء الاربعاء 11/12/2024
ستاد المقاولون العرب.

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"عقوبة تاريخية" الأهلي يوقع غرامة مالية على إمام عاشور

 الجولة الثانية

البنك الأهلى وغزل المحلة التاسعة مساء 
18/3/2025
ستاد القاهرة.

الجولة الثالثة 
البنك الأهلى والمصرى 
9 مساء 24/3/2024
ستاد السويس الجديد.

الجولة الرابعة 
زد والبنك الأهلى 8مساء 1/4/2025
ستاد القاهرة.

الاهلي والمصري البنك الاهلي والمصري البنك الاهلي البنك

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