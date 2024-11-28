عاجل.. تعديل موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري بسبب دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تغيير موعد مباراة الأهلي وسموحة في الجولة الثالثة من دوري المصري الممتاز 2024-2025.

تعديل موعد مباراة الأهلي وسموحة

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد حدد موعد مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

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جدول ومواعيد مواجهات فريق البنك الأهلى فى بطولة كأس الرابطة

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عاجل.. رابطة الأندية تقرر تأجيل مباراة الأهلي وسموحة بسبب قرار كاف

والتي ستقام يوم 22 ديسمبر المقبل على ملعب القاهرة الدولي في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وبناءً على ذلك، تم تحديد موعد مباراة الأهلي وسموحة لتُقام يوم الثلاثاء 7 يناير في تمام الساعة الخامسة مساءً على ستاد القاهرة.

 

 

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