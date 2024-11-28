الأهلي يستعيد خدمات مدافع الفريق قبل نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد فريق الأهلي لاستعادة جهود مدافعه المغربي أشرف داري بعد عشرة أيام، وذلك قبل خوضه نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية يوم 14 ديسمبر المقبل.

عودة أشرف داري للأهلي

وكان داري قد تعرض لإصابة في كاحل القدم خلال الفترة الماضية، مما استدعى خضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف، حيث بدأ مؤخرًا مرحلة جديدة من التأهيل تضمنت الجري حول الملعب والتدريبات بالكرة.

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ومن المتوقع أن يشارك أشرف داري في تدريبات الفريق الجماعية بعد مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وكان داري قد غاب عن المباريات السابقة بسبب تجدد إصابته في الكاحل، والتي تعرض لها خلال معسكر منتخب المغرب في سبتمبر الماضي.

وقد شارك لفترة قصيرة في مباراة الأهلي أمام العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال قبل أن تتجدد إصابته.

ويواصل الأهلي استعداداته لمباراة البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري، حيث يتصدر الفريق الترتيب برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن بيراميدز، الاتحاد السكندري، والمصري.

 

 

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