انتعاش صادرات البنزين الأوروبية بعد سنوات من الانتكاس

يشهد سوق البنزين في أوروبا انتعاشًا ملحوظًا في شهر نوفمبر، بعد فترة من انخفاض الطلب على الصادرات. ووفقًا لبيانات شركة تحليلات الطاقة “كبلر”، من المتوقع أن ترتفع شحنات البنزين ومكونات المزج من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى نحو 977 ألف برميل يوميًا هذا الشهر، بزيادة قدرها 17% مقارنة بشهر أكتوبر، الذي شهد أدنى مستوى للشحنات منذ مايو 2020.

وأسهمت زيادة التدفقات إلى الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة وغرب إفريقيا في تعزيز هذا الانتعاش، حسب تقرير شبكة “بلومبرج” الاقتصادية. وارتفعت شحنات البنزين الأوروبية إلى الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة استعدادًا لزيادة الطلب المتوقعة خلال عطلة عيد الشكر، وسط انخفاض المخزونات إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ سنوات. ومن المتوقع أن تصل الشحنات إلى الولايات المتحدة إلى 157 ألف برميل يوميًا، بزيادة نسبتها 33% عن الشهر السابق، لتسجل أعلى مستوى لها منذ أغسطس.

أما بالنسبة لغرب إفريقيا، فقد ساعدت الشحنات المرتفعة إلى مركز إعادة الشحن والتخزين في لومي، توجو، على دفع التدفقات الأوروبية إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، حيث تجاوزت الشحنات المتجهة إلى لومي 108 آلاف برميل يوميًا، بزيادة تقارب عشرة أضعاف مقارنة بشهر أكتوبر.