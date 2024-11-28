أحمد ياسر يكتب:  2025 عامًا حاسمًا لبرنامج إيران النووي

منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، تقدم البرنامج النووي الإيراني دون عوائق تقريبًا، وفي حين تعاني إيران من العقوبات المفروضة عليها بعد الانسحاب الأمريكي، إلا أنها لم تدفع ثمنًا إضافيًا لانتهاكها الصارخ لخطة العمل الشاملة المشتركة.

ومع ذلك، بعد فترة طويلة من الركود التي رافقت المجتمع الدولي تجاه البرنامج النووي لطهران، يبدو أن هناك حركة دبلوماسية جديدة بشأن هذه القضية.

العام المقبل سيكون حاسمًا بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني لعدة أسباب، بعضها مرتبط بالاتفاق النووي وبعضها مرتبط بالتوترات في إيران وحتى إقليميًا ودوليًا كنتيجة مباشرة للحملة بين إسرائيل وأعضاء محور المقاومة (وتحديدًا حماس وحزب الله والحوثيين والميليشيات الشيعية في العراق) التي بدأت في 7 أكتوبر 2023.

إن هذه الأحداث والتطورات ستجلب البرنامج النووي الإيراني إلى مفترق استراتيجي في العام المقبل، مما يؤثر ليس فقط على الملف النووي، ولكن أيضًا على استراتيجية الأمن الواسعة للجمهورية الإسلامية وعلاقاتها مع المجتمع الدولي والمنطقة، وستضطر إيران إلى اتخاذ قرار تاريخي.

في السياق العسكري، ووفقًا لأحدث تقييم نشرته أجهزة الاستخبارات الأمريكية، لم تتخذ طهران بعد قرارًا استراتيجيًا بالتحرك نحو الأسلحة النووية، ولكن حتى لو لم تبد قيادة إيران رغبة في الحصول على سلاح نووي، فإن العمل التكنولوجي جارٍ ويتجاوز خطوط البرنامج المدني.

وفي غياب الاتفاق، يبدو المجتمع الدولي في حالة جمود عميق في مواجهة هذه التحديثات، وتسلط الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل جروسي" إلى طهران الضوء على هذه المشاكل.

ولكن اجتماعات مجلس المحافظين الأخيرة شهدت تشددًا في التصريحات الصادرة عن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا ـ والولايات المتحدة) بشأن تقدم البرنامج النووي الإيراني، وخاصة بشأن عدم استعدادها للتعاون مع خريطة الطريق التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن ناحية أخرى، يحافظ الغرب ـ بقيادة مجموعة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة ـ على نظام العقوبات ولكنه لا يتخذ أي خطوات دراماتيكية ضد إيران، بسبب تقدمها في هذا البرنامج.

ويبدو عمومًا أن القوى الغربية، وخاصة مع تورط طهران في حرب روسيا في أوكرانيا، فضلت التركيز على قضايا أخرى وتخلت عمليًا عن التعامل مع البرنامج النووي.

ولكن هذا الواقع سوف يتغير حتما في العام المقبل… أولا- وقبل كل شيء، تجبر قضية الـ "سناب باك" وهي آليه بريطانية، لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي، الأطراف في الاتفاق الأصلي على صياغة استراتيجية بشأن ما إذا كان ينبغي تفعيلها أم لا.

وأي قرار سوف يخلف عواقب بعيدة المدى على سلوك إيران فيما يتصل ببرنامجها النووي. وسوف يكون الثامن عشر من أكتوبر 2025 هو الفرصة الأخيرة للقوى العالمية لبدء آلية الـ "سناب باك"، وإعادة جميع العقوبات التي رُفِعَت في اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (باستثناء تلك التي انتهت صلاحيتها بالفعل).

وتهدد إيران بالفعل بأن تفعيل الآلية الدقيقة سوف يؤدي حتما إلى انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي، مما يجعل هذا القرار حاسما لمستقبل البرنامج النووي الإيراني، ولكن حتى إذا تخلت القوى العالمية عن خيار تفعيل آلية الـ "سناب باك"، فإن هذا سوف يخلف عواقب وخيمة على إيران ويرسل رسالة مفادها أن لديها "تذكرة مفتوحة للمضي قدما في برنامجها دون أي حدود حقيقية".

إن المجتمع الدولي وإيران يقتربان من مفترق طرق، فإما أن يتوصلا إلى اتفاق نووي جديد أو العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى التراجع عن البرنامج النووي في مقابل تخفيف اقتصادي كبير) أو أن تنشط الدول الغربية آلية الارتداد (وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تحركات غير مسبوقة من جانب إيران، وصدام بين القوى الثلاث ــ وربما إسرائيل ــ وإيران).

ومن المهم أن نلاحظ أن التراجع عن البرنامج النووي الإيراني لا يمحو المعرفة الواسعة التي يتمتع بها العلماء الإيرانيون، وبالإضافة إلى ذلك، انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، مما يجعل من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يوقف البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير.

هذا الواقع مرتبط أيضًا بالصراع الإسرائيلي الإيراني، وتحديدًا خوف إسرائيل من مهاجمة إيران.

في الماضي، كان التفكير هو أن إسرائيل ستكون حريصة على عدم مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية دون دعم الولايات المتحدة خوفًا من حرب إقليمية يمكن أن يتسبب فيها حزب الله في أضرار جسيمة لإسرائيل.

ولكن التطورات التي حدثت منذ السابع من أكتوبر 2023 ــ وخاصة النكسات العسكرية التي تعرض لها حزب الله والأضرار الجسيمة التي لحقت بقدرات الدفاع الجوي الإيرانية نتيجة للهجوم الإسرائيلي الأخير ــ قد تزيد من شهية إسرائيل.

والآن بعد أن أصبحت إيران أكثر تعرضا للهجمات الإسرائيلية وحتى الأمريكية (نتيجة للأضرار التي لحقت بأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية)، وفي ضوء الصعوبات التي تواجهها إيران في توسيع مخزونها من الصواريخ الباليستية، فإن احتمالات قيام إيران بإعادة النظر في استراتيجيتها ترتفع بشكل كبير.

والإغراء الإيراني لاستخدام البرنامج كرادع لإسرائيل وربما الولايات المتحدة بعد انتخاب ترامب يتزايد بشكل كبير.

إن القيود والفرص التي تدفع طهران، وربط القدرات العسكرية الإسرائيلية المثبتة في إيران، والشكوك المتزايدة في أن طهران لن تتردد في التحرك في هذا الاتجاه، تزيد أيضًا من احتمالات شن إسرائيل هجومًا على المنشآت النووية الإيرانية.

بعد سنوات من الركود مع البرنامج النووي والتقدم التدريجي لإيران في برنامجها دون تجاوز الخطوط، فإن التطورات الإقليمية والدولية - وخاصة قضية الموعد النهائي لإعادة فرض العقوبات - تقود البرنامج النووي الإيراني إلى مفترق طرق لا مفر منه.

إن نقطة القرار بشأن الاتفاق أو عدم الاتفاق - مع التأثيرات المتتالية المصاحبة في أي اتجاه - تقترب، لكن من الواضح بالفعل أنه في عام 2025، سيكون البرنامج النووي الإيراني على مسار مختلف.