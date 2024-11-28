الإسماعيلي يبدأ مفاوضات تجديد عقود لاعبيه لتجنب الرحيل المجاني

بدأ مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، في اتخاذ إجراءات لحماية لاعبيه من الانتقال المجاني نهاية الموسم الحالي.

الإسماعيلي يبدأ مفاوضات تجديد عقود لاعبيه

هناك 8 لاعبين يمكنهم التوقيع لأي فريق في يناير المقبل دون الحاجة لموافقة النادي.

وقد قام المجلس بتكليف الثنائي علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة، وعماد سليمان نائبه والقائم بأعمال مدير الكرة، بالبدء في مفاوضات مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم. هؤلاء اللاعبون هم: كمال السيد (حارس مرمى)، محمد نصر، عبد الله محمد، عماد حمدي، محمد حسن، هشام محمد، محمد بيومي، وعبد الله السعيد.

إدارة النادي تأمل في التوصل لاتفاق مع هؤلاء اللاعبين لتجديد عقودهم، خاصة أن النادي موقوف عن القيد لفترتين، وقد مرت فترة واحدة منها بالفعل، مما يعني أنه لن يكون بمقدور الإسماعيلي التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

تخشى إدارة الإسماعيلي من تكرار سيناريو رحيل اللاعبين مجانًا كما حدث مع محمد فوزي، محمد هاشم، محمد مخلوف، وعصام صبحي، بعد فشل النادي في تجديد تعاقداتهم.