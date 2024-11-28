هبوط مفاجئ في سعر الدولار وسط تعاملات اليوم.. 4 بنوك كبرى تشهد تراجعات غير متوقعة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، الخميس 28 نوفمبر 2024، بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية نحو 49.53 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع. في بعض البنوك مثل بنك الإسكندرية، سجل السعر 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع. أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد كان السعر الأعلى بـ 49.69 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع.
تراجع سعر الدولار بنحو 7 قروش في 4 بنوك كبرى خلال منتصف التعاملات اليوم مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 4 بنوك بمنتصف التعاملات اليوم
- البنك الأهلي المصري: 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.\
- بنك مصر: 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
- بنك القاهرة: 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
- البنك التجاري الدولي: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
سعر الدولار أخبار سعر الدولار الآن أمام الجنيه آخر تحديث لـ سعر الدولار آخر تحديثات سعر الدولار اليوم أخر تحركات سعر الدولار اليوم آخر تطورات سعر الدولار مقابل الريال السعودي آخر تطورات سعر الدولار اليوم آخر مستجدات سعر الدولار اليوم أسباب ارتفاع سعر الدولار اليوم في مصر احوال سعر الدولار أسباب انخفاض سعر الدولار