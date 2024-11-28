هبوط مفاجئ في سعر الدولار وسط تعاملات اليوم.. 4 بنوك كبرى تشهد تراجعات غير متوقعة

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، الخميس 28 نوفمبر 2024، بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية نحو 49.53 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع. في بعض البنوك مثل بنك الإسكندرية، سجل السعر 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع. أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد كان السعر الأعلى بـ 49.69 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار بنحو 7 قروش في 4 بنوك كبرى خلال منتصف التعاملات اليوم مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 4 بنوك بمنتصف التعاملات اليوم