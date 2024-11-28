سيدني يلحق بالمتأهلين لدور الـ16 لدوري أبطال آسيا (2)

الفجر الرياضي
سيدني
سيدني

 لحق فريق سيدني إف سي الأسترالي بركب المتأهلين لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا (2) لكرة القدم.

سيدني يلحق بالمتأهلين لدور الـ16 لدوري أبطال آسيا (2)

واستفاد سيدني من تعادل كابا الفلبيني 1 / 1 مع ضيفه سانفريس هيروشيما الياباني، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وكانت المجموعة شهدت في وقت سابق اليوم فوز سيدني إف سي 4 / 1 على مضيفه إيسترن من هونج كونج ضمن منافسات ذات الجولة.

صباح الكورة.. الأهلي في القائمة النهائية لجائزتي الأفضل في العالم والشرق الأوسط وباتشيكو يكشف موقفه من تسوية مستحقاته مع الزمالك

الزمالك يهزم فريق مدينة نصر بهدف دون رد

وضمن سيدني إف سي حلوله في وصافة ترتيب المسابقة بعدما أصبح في جعبته 9 نقاط، بفارق 5 نقاط أمام كابا، صاحب المركز الثالث، مع تبقي جولة واحدة على نهاية دور المجموعات، فيما يتواجد سانفريس هيروشيما، الذي صعد منذ الجولة الماضية في الصدارة برصيد 13 نقطة، وقبع إيسترن من هونج كونج في ذيل الترتيب بثلاث نقاط.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل المتصدر والوصيف بكل مجموعة من المجموعات الثمانية في الدور الأول إلى مرحلة خروج المغلوب.

مواد متعلقة

غزل المحلة يخصص مكافآت تحفيزية للاعبيه قبل مواجهة الزمالك في الدوري

نجم الزمالك السابق يوضح رأيه في شراء بنتايك
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

نداء للموهبة: ندي بسيوني تكشف تفاصيل برنامجها الجديد "رحلة ندي" الذي يجوب مصر بحثًا عن النجوم الصاعدة (خاص)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية (0-2)

موعد مباراة ريمس ولانس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موعد مباراة كالياري وهيلاس فيرونا في الدوري الايطالي والقناة الناقلة

دعم نجوم الفن لعمر زهران بعد اتهام زوجة المخرج خالد يوسف له بسرقة مجوهراتها