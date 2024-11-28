تفاصيل اللقاء الدوري لـ "وزير البترول" مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، اللقاء الدوري مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.

ضم اللقاء النائب محمد رشاد البرتقالي عضو مجلس النواب بمدينة أبو النمرس بالجيزة، والنائب إيهاب عبدالعظيم عضو مجلس النواب عن مغاغة والعدوة وبني مزار بالمنيا، والنائب أشرف حسين عشيري والنائب محمد حسين صالح، والنائب معتز أحمد صفوت اعضاء مجلس الشيوخ عن مدينة المنيا، والنائب علاء ناجي عبدالرحيم عضو مجلس النواب عن منشأة القناطر بالجيزة.



تلبية احتياجات المواطنين



وأكد المهندس كريم بدوي، خلال اللقاء على حرص الوزارة على العمل التكاملي والتعاون الوثيق مع المجالس النيابية والسادة النواب لتلبية احتياجات المواطنين والتجاوب مع مطالبهم، مشددًا على أن تلبية احتياجات المواطنين تاتي في مقدمة محاور استراتيجية العمل التي أعلنت عنها الوزارة وتعمل علي تنفيذها، مشيرا إلى إن العمل التكاملي يكون له مردود قوي وإيجابي على تحقيق نتائج مهمة في مجال خدمة المواطنين وجودة الحياة.

و توجه النواب بالشكر إلى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على استجابته السريعة لمطالب المواطنين التي قاموا بنقلها في اللقاءات الدورية مع الوزير، والمبادرة بإعادة نظام التقسيط لعملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بما يعكس اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتواصل والتفاعل الجاد مع احتياجات المواطنين ومطالبهم.



توطيد العمل التكاملي بين وزارات ومؤسسات الدولة



كما أكد الوزير للنواب، أن الوزارة تعمل على ترجمة توجهات الحكومة في توطيد العمل التكاملي بين وزارات ومؤسسات الدولة على أرض الواقع والعمل بروح الفريق الواحد، لافتًا إلى ماتم من تكامل للجهود الحكومية بين مؤسسات وقطاعات الدولة لإحتواء تداعيات حادث شحوط سفينة الشحن بالقصير بالبحر الأحمر بنجاح بمشاركة شركات قطاع البترول.