تعليم الغربية تفتح التحقيق في واقعة تعدي مدرس على طالب بالخرطوم

قرر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، فتح تحقيق في واقعة تعدي، مدرس على طالب في الصف الأول الإعدادي بمدرسة ابيار الرسمية للغات، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وإحالتها للشؤون القانونية لاتخاذ مايلزم.



جاء ذالك بعد أن اتهمت أسرة طالب بالمرحلة الإعدادية، بمدرسة ابيار اللغات الرسمية، التابعة للإدارة التعليمية بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، أحد مدرسي اللغة العربية، بالتعدي بالضرب على نجلهم مستخدمًا "خرطوم" داخل الفصل الدراسي.

وتقدم ذويه بشكوي رسمية إلى الإدراة التعليمية، مفادها بقيام أحد المدرسين بتعدي على نجلهم مستخدمًا خرطوم داخل الفصل الدراسي، كما قامت الأسرة بتحرير محضر، داخل مركز شرطة كفر الزيات، حمل رقم 65 جنح بتاريخ 27/10/2024، وعمل التقارير الطبية اللازمة.

وقالت أسرة الطالب عمر، إن مدرس اللغة العربية دائم التعدي على نجلهم، بسبب انقطاعه عن الدرس الخصوصي، واضطهاده بشكل متكرر لأكثر من موقف، وأنه جرى التواصل معه أكثر من مرة بعدم الاعتداء إلا أنه لم يتراجع.