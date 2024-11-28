تعليم الغربية تفتح التحقيق في واقعة تعدي مدرس على طالب بالخرطوم

محافظات
بوابة الفجر

قرر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، فتح تحقيق في واقعة تعدي، مدرس على طالب في الصف الأول الإعدادي بمدرسة ابيار الرسمية للغات، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وإحالتها للشؤون القانونية لاتخاذ مايلزم.


جاء ذالك بعد أن اتهمت أسرة طالب بالمرحلة الإعدادية، بمدرسة ابيار اللغات الرسمية، التابعة للإدارة التعليمية بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، أحد مدرسي اللغة العربية، بالتعدي بالضرب على نجلهم مستخدمًا "خرطوم" داخل الفصل الدراسي.

 

وتقدم ذويه بشكوي رسمية إلى الإدراة التعليمية، مفادها بقيام أحد المدرسين بتعدي على نجلهم مستخدمًا خرطوم داخل الفصل الدراسي، كما قامت الأسرة بتحرير محضر، داخل مركز شرطة كفر الزيات، حمل رقم 65 جنح بتاريخ 27/10/2024، وعمل التقارير الطبية اللازمة.

 

وقالت أسرة الطالب عمر، إن مدرس اللغة العربية دائم التعدي على نجلهم، بسبب انقطاعه عن الدرس الخصوصي،  واضطهاده بشكل متكرر لأكثر من موقف، وأنه جرى التواصل معه أكثر من مرة بعدم الاعتداء إلا أنه لم يتراجع.

التربية والتعليم بمحافظة الغربية الصف الاول الاعدادي المرحلة الاعدادية وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية وزارة التربية والتعليم ملابسات الواقعة مركز شرطة مدينة كفر الزيات

مواد متعلقة

عاجل.. إصابة ٦ أشخاص فى سقوط سيارة ميكروباص فى ترعة بالغربية

ضبط 21،600 عبوة حلويات و1،000 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية في الغربية

السيطرة على حريق بمصنع للغزل والنسيج في المحلة الكبرى

محافظ الغربية يستقبل وكيل الأزهر الشريف في مستهل زيارته لعروس الدلتا

وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان أنشطة ومشروعات المنطقة التجارية بطنطا

وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان مخبز شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بطنطا ويشيدان بمعرض منتجاتها

وزير التموين ومحافظ الغربية يستهلان جولتهم التفقدية بالصومعة الإماراتية في طنطا

وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان شركة طنطا للزيوت والصابون

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

نداء للموهبة: ندي بسيوني تكشف تفاصيل برنامجها الجديد "رحلة ندي" الذي يجوب مصر بحثًا عن النجوم الصاعدة (خاص)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية (0-2)

موعد مباراة ريمس ولانس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موعد مباراة كالياري وهيلاس فيرونا في الدوري الايطالي والقناة الناقلة

دعم نجوم الفن لعمر زهران بعد اتهام زوجة المخرج خالد يوسف له بسرقة مجوهراتها