التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس في مصر لـ6 أيام مقبلة.. أمطار ورياح وشبورة تضرب هذه المناطق ( هنا التفاصيل)

تشهد مصر خلال الأيام الستة المقبلة حالة من التغيرات الجوية المميزة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد:

الشبورة المائية:

تظهر شبورة مائية كثيفة أحيانًا في ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة بالقرب من المسطحات المائية، خاصة في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، ومدن القناة.

الأمطار:

من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وبعض مناطق الوجه البحري، مع احتمالية أن تكون رعدية في أقصى الجنوب مثل حلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة.

نشاط الرياح:

تهب رياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض مناطق جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

درجات الحرارة:

درجات الحرارة معتدلة خلال النهار على أغلب المناطق، وتميل إلى البرودة ليلًا، مع نسب رطوبة مرتفعة تصل إلى 85-95% في السواحل الشمالية و80-85% في القاهرة.

يُوصى السائقون بتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة، خاصة في الصباح الباكر، والاستعداد لتقلبات الطقس في المناطق الجنوبية

حالة الطقس غدا الجمعة:

أعلنت الأرصاد الجوية في بيان، أنه يسود طقس بارد ليلًا، وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون لـلشبورة المائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، فيما تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص سقوط أمطار غدا:

وأشارت الأرصاد الجوية إلى توافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة (قد تكون متوسطة)، على مناطق من السواحل الشمالية تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا: أمطار متفاوتة الشدة تضرب هذه المناطق

درجات الحرارة غدا الجمعة:



العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحري 22 13



السواحل الشمالية 21 13



شمال الصعيد 22 08



جنوب الصعيد 24 10