9 مصابين إثر انقلاب ميكروباص في ترعة بطوخ

شهد طريق مزلقان ذكي نامول عند الثلاجة دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الرشاح، مما أسفر عن إصابة 9 اشخاص جرى نقلهم لمستشفى قها.

وجارٍ البحث عن طفلة مفقودة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة سوزوكي طوخ وأسفر الحادث عن إصابة 9 اشخاص.

وجار البحث عن طفلة مفقودة، وجرى تحريك 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى قها، وتم أيضًا إخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



الحادث

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