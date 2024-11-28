كيفية تغيير ملكية عداد الكهرباء 2024.. خطوات رسمية أعلنتها الشركة القابضة للكهرباء ( تفاصيل)

كيفية تغيير ملكية عداد الكهرباء 2024.. خطوات رسمية أعلنتها الشركة القابضة للكهرباء، يتساءل شريحة عريض من المواطنين عن خطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء عبر مؤشرات البحث "جوجل"، وهو يعتبر من أهم الإجراءات القانونية، التي تكون مرتبطة بدفع فواتير الكهرباء واستخدام الخدمة من شخص إلى آخر، ويتسأل العديد من الأفراد على محركات البحث عن تفاصيل تغيير ملكية عداد الكهرباء 2024.

لتغيير ملكية عداد الكهرباء في مصر عام 2024، يجب اتباع الخطوات التالية:

الأوراق المطلوبة:

صورة من البطاقة الشخصية: للمشترك الجديد.

للمالك السابق أو توكيل رسمي حال عدم الحضور. إيصال كهرباء حديث للعداد المطلوب تغيير ملكيته. موافقة الورثة وصورة إعلام الوراثة في حالة وفاة المشترك القديم. استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء يتم تعبئتها بالشركة.

الإجراءات:

التوجه إلى شركة الكهرباء التابعة للمنطقة في مواعيد العمل الرسمية. تقديم جميع الأوراق المطلوبة. توقيع المالك الجديد على إقرار بسداد أي مستحقات متبقية. دفع الرسوم المقررة (تختلف حسب المنطقة والشركة).

ملاحظات: