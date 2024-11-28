هاتفيا.. وزير الخارجية ونظيره الرواندي يبحثان التعاون الاقتصادي والصحي

أخبار مصر
وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الرواندي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع "أوليفير ندوهونجيريه" وزير خارجية رواندا.

تناول الاتصال العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون في المجال الصحي والاقتصادي والتجاري، وكذلك بناء القدرات وتبادل الخبرات من خلال برامج التدريب التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت وتنظيم منتدى أعمال على هامش أعمال اللجنة بما يسهم في توطيد العلاقات بين القطاع الخاص بالبلدين.

كما تم استعراض تطور سير العمل في "مركز مصر - رواندا مجدي يعقوب للقلب" والذي يعد امتدادًا لأنشطة أحد أهم المراكز المصرية لعلاج القلب في القارة الأفريقية.

تبادل الطرفان الرؤى إزاء التطورات في القارة الأفريقية، وأكدا على التزامهما بالعمل المشترك لتعزيز مؤسسات الاتحاد الأفريقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار أجندة ٢٠٦٣، وأكدا على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية وزير خارجية رواندا رواندا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

نداء للموهبة: ندي بسيوني تكشف تفاصيل برنامجها الجديد "رحلة ندي" الذي يجوب مصر بحثًا عن النجوم الصاعدة (خاص)

موعد مباراة ريمس ولانس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية (0-2)

موعد مباراة كالياري وهيلاس فيرونا في الدوري الايطالي والقناة الناقلة

دعم نجوم الفن لعمر زهران بعد اتهام زوجة المخرج خالد يوسف له بسرقة مجوهراتها