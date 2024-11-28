صحة الدقهلية تختم فعاليات الدورة التدريبية لإعداد القيادات المستقبلية
شهد الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة اليوم، ختام فعاليات الدورة التدريبية لإعداد القيادات المستقبلية من مختلف المستشفيات بالدقهلية، والتى نظمتها إدارة الطب العلاجى واستمرت لمدة شهرين.
وأضاف وكيل الوزارة، أن الدورة استهدفت رفع المستوى الإداري لنواب مديري المستشفيات الحاليين، بالإضافة إلى إعداد قيادات مستقبلية من الصف الثانى للتحول من النظام الإداري النمطي إلى منظومة الإدارة الحديثة المرنة. مثمنًا، جهود القائمين على تنظيمها وفى مقدمتهم الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطبب العلاجى والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتورة شيرين يحيى نائب مدير المستشفيات.
وقام وكيل الوزارة بتوزيع شهادات تقدير علي المشاركين الذين اجتازواالامتحان الختامى للدورة مؤكدا دخول الـ20 المتميزين لجنة القيادات الخاصة بالمديرية لتسكينهم فى مناصب مختلفة خلال الفترة المقبلة وفقا للاحتياجات.
وأوضح الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجى، أن الدورة جاءت بمشاركة نحو 70 من كوادر المهن الطبية من جميع المستشفيات، وتضمنت محاضرات فنية مختلفة ت حول دور المدير في متابعة أقسام المستشفى المختلفة وفقا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى ومؤشرات الأداء. بالإضافة إلى حلقات نقاشية حول لوائح وقوانين العمل بالمستشفيات وحوكمة ولائحة منظومة المخازن الحكومية، وقوانين المناقصات، والمزايدات، والتعاقدات المختلفة، علاوة على إبرام عقود الصيانة.
فيما أكد المشاركون استفادتهم وإكتسابهم العديد من المهارات والخبرات من خلال الدورة وأيضًا تبادل الخبرات مع باقى المتدربين مؤكدين إنهم سيعملون على رفع معدل الأداء وإحداث تغيرات إيجابية وفقًا لما تم إكتسابه من خبرات إضافية.