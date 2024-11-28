موعد التقديم على الحج السياحي في 2024

الحج السياحي في مصر لعام 2024 يتيح فرصة لأداء مناسك الحج من خلال برامج تقدمها شركات السياحة المرخصة من وزارة السياحة والآثار. فيما يلي التفاصيل الهامة حول الحج السياحي هذا العام:

مواعيد التقديم والقرعة

فتح باب التسجيل : التسجيل متاح عبر الشركات السياحية المرخصة، وسيتم غلقه بعد اكتمال العدد المطلوب.

: التسجيل متاح عبر الشركات السياحية المرخصة، وسيتم غلقه بعد اكتمال العدد المطلوب. موعد القرعة العلنية : 6 يناير 2024.

: 6 يناير 2024. إتمام الإجراءات: يجب على الشركات استكمال الإجراءات بحلول 25 فبراير 2024【35】【38】.

الشروط الأساسية

عمر المتقدم: ألا يقل عن 25 عامًا (يُسمح للسيدات فوق 25 عامًا بأداء الحج دون محرم لأول مرة). ألا يكون قد أدى فريضة الحج سابقًا. المستندات المطلوبة: بطاقة رقم قومي سارية (مدة لا تقل عن 6 أشهر).

جواز سفر ساري المفعول.

دفع الوديعة المالية المطلوبة【36】【37】【38】.

البرامج والأسعار

تُقدم برامج متنوعة تناسب جميع الفئات الاقتصادية:

الحج البري : يتم باستخدام أتوبيسات حديثة لا يقل موديلها عن عام 2016.

: يتم باستخدام أتوبيسات حديثة لا يقل موديلها عن عام 2016. الحج الاقتصادي والبري : تمت زيادة التأشيرات بنسبة 58% عن الموسم الماضي، لتوفير فرص أكبر للمواطنين متوسطي الدخل.

: تمت زيادة التأشيرات بنسبة 58% عن الموسم الماضي، لتوفير فرص أكبر للمواطنين متوسطي الدخل. باقات مميزة: تتضمن خدمات فاخرة لتلبية احتياجات الحجا

كشفت وزارة السياحة والآثار، موعد انتهاء التقديم على الحج السياحي 1446هـ - 2025، وذلك بعد اعتماد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لبرامج الحج السياحي 2025.

موعد انتهاء التقديم على الحج السياحي 2025

وفق ضوابط الحج 2025، فإن موعد تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة بدأ منذ الأربعاء 20 نوفمبر الجاري.

ويكون موعد انتهاء التقديم على الحج السياحي، الجمعة 20 ديسمبر 2024، حيث يستمر التقديم لمدة شهر.

موعد إجراء قرعة الحج 2025

تم تحديد موعد إجراء قرعة الحج 2025 العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في جميع مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.



أسعار الحج السياحي 2025

وجاءت أسعار الحج السياحي 2025، كما يلي:

- خمس نجوم أ من ساحة الحرم وحتى 250 متر: 580 ألف جنيه.

- خمس نجوم ب من ساحة الحرم وحتى 1250 متر: 520 ألف جنيه.

أسعار الحج الاقتصادي 2025 طيران

- إقتصادي أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 295 ألف جنيه.

- إقتصادي ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 275 ألف جنيه.

- إقتصادي ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية والنزهة والزاهر": 250 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي بري 2025

- سياحي بري أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 260 ألف جنيه.

- سياحي بري ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 245 ألف جنيه.

- سياحي بري جـ تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية والنزهة والزاهر": 225 ألف جنيه.

ووفق ضوابط الحج السياحي 2025، فإن جميع الأسعار السابقة لا تتضمن تذاكر الطيران أو الباخرة لبرامج الحج البري 1446هـ.

يذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ - 2025، وتضمنت عددًا من التحذيرات والتوجيهات بشأن أداء فريضة الحج 2025.