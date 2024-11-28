عاجل - حدود السحب اليومي والشهري من تطبيق "إنستا باي" بعد قرار البنك المركزي

تطبيق إنستاباي InstaPay يعد أحد الحلول الرقمية التي أتاحها البنك المركزي المصري لتسهيل التعاملات المالية بين الحسابات البنكية، وقد تم تحديد حدود السحب اليومي والشهري عبر التطبيق كالتالي:

حدود السحب اليومية:

الحد الأقصى لكل معاملة: 70 ألف جنيه مصري .

. إجمالي السحب اليومي: 120 ألف جنيه مصري.

حدود السحب الشهرية:

إجمالي السحب الشهري: 400 ألف جنيه مصري.

خطوات إنشاء حساب على إنستاباي:

تحميل التطبيق من متجر التطبيقات (Google Play أو App Store). فتح التطبيق وإنشاء حساب جديد. إدخال رقم الهاتف والتأكد منه عبر رمز تحقق يُرسل في رسالة نصية. ربط الحساب البنكي بالتطبيق باستخدام: رقم الحساب البنكي أو رقم بطاقة الخصم.

رمز التحقق المرسل من البنك لتأكيد الربط. بعد الربط، يمكنك بدء استخدام التطبيق لتحويل الأموال.

خطوات تحويل الأموال:

الدخول إلى التطبيق واختيار تحويل الأموال. تحديد المبلغ المراد تحويله. اختيار الحساب البنكي الخاص بك للتحويل منه. إدخال تفاصيل المستلم: رقم هاتفه المحمول المسجل في التطبيق.

أو رقم حسابه البنكي. تأكيد التحويل.

تطبيق إنستاباي يوفر تجربة مرنة وسريعة لتحويل الأموال دون الحاجة لزيارة البنوك، مع الامتثال للحدود الموضوعة لضمان الأمان