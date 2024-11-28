فوائد تشغيل خط الرورو بين مصر وإيطاليا.. بوابة جديدة تربط إفريقيا بأوروبا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، احتفالية وزارة النقل المصرية مُمثلة في هيئة ميناء دمياط البحري، الخاصة بتشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري الإيطالي.

ويمتد خط الرورو بين ميناء دمياط وميناء تريستا في إيطاليا، ويسهل عملية نقل الحاصلات الزراعية الطازجة وسريعة التلف.

كما يعد ممرا تجاريا لنفاذ المنتجات المصرية إلى الدول الأوروبية، ويزيد تشغيل هذا الخط من الجدوى الاقتصادية لمشروعات القطار السريع حيث يربط أوروبا بآسيا وإفريقيا عبر مصر باستخدام الخط الأول من القطار السريع

ويساهم في نقل حركة البضاعة المجزأة والتي لا تحتاج لسفن كبيرة.

فوائد تشغيل خط الرورو بين مصر وإيطاليا

تدعم هذه الخطوة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتساهم في تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وإفريقيا، فضلًا عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية.

ويساهم هذا الخط في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية، حيث تمثل هذه الخطوة نتاجا وثمرة لجهود كبيرة من الجانبين المصري والإيطالي لتسيير التشغيل المستدام لخط الرورو بين مصر وإيطاليا لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، لإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية.

كما يعزز هذا الخط الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، ويدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع؛ والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق.

كما يساهم خط الرورو في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلًا عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.

فوائد تشغيل خط الرورو بين مصر وإيطاليا

يتيح هذا الخط وصولا سريعا للمنتجات إلى جميع المدن الأوروبية، حيث لن يستغرق وصول الشحنة بين ميناءى دمياط وتريستا سوى يومين ونصف فقط، مقارنة بنحو 6 أيام بالطرق التقليدية.

ويمكن الخط المنتجات الايطالية والأوروبية من الوصول بسهولة ويسر ليس فقط إلى السوق المصرية ولكن أيضًا إلى السوق الأفريقية والشرق الأوسط، عبر بوابة مصر.

كما سيتيح للسلع المصرية المُصدرة إلى ميناء تريستا الإيطالي الانتشار في جميع أنحاء السوق الأوروبية، على النحو الذي يُعزز التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي بين مصر وإيطاليا والذي يمثل أولوية للحكومة الإيطالية في الوقت الراهن.

ومن المتوقع أن يساهم خط الرورو في زيادة حركة الحاويات بين موانئ البحر المتوسط بنسبة 3.5% سنويًا حتى عام 2027.