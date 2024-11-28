عاجل - موعد تشغيل تطبيق انستا باي للمصريين بالخارج

تطبيق "إنستا باي" سيبدأ قريبًا بالسماح للمصريين بالخارج بتحويل الأموال إلى مصر بشكل لحظي. وفقًا للإعلانات الأخيرة من البنك المركزي المصري، سيتم توفير هذه الخدمة خلال الشهرين القادمين، وذلك لتسهيل عمليات تحويل الأموال وإتاحتها مباشرة من الحسابات البنكية بالخارج إلى داخل مصر بالجنيه المصري. ستعتمد رسوم التحويل على العملة والدولة التي يتم الإرسال منها.

إذا كنت مهتمًا بالتفاصيل حول هذه الخدمة، يمكنك متابعة تحديثات البنك المركزي المصري أو تطبيق إنستا باي مباشرة لمعرفة موعد الإطلاق الرسمي.

خطوات إنشاء حساب على تطبيق إنستا باي

- تحميل تطبيق «إنستاباي» من متجر التطبيقات.

- بعد التحميل، قم بفتح التطبيق.

- قم بإنشاء حساب جديد.

- قم بتسجيل رقم هاتفك.

- وفور التحقق من صحته، يتم إرسال رسالة نصية لك.

- تحمل الرسالة رمز التحقق لإتمام عملية التسجيل.

- قم بربط حسابك بتطبيق إنستا باي بحسابك البنكي.

- ادخل تفاصيل حساب البنكي، «رقم الحساب أو رقم بطاقة الخصم».

- قم بإدخال رمز تحقق المرسل من البنك لتأكيد الربط.

- يمكنك البدء في تحويل الأموال، بعد ربط حسابك البنكي.

خطوات تحويل الأموال عبر تطبيق إنستا باي

- الدخول على تطبيق إنستا باي.

- اضغط على خيار «تحويل الأموال».

- ادخل المبلغ المراد تحويله.

- اختر الحساب البنكي الذي ترغب في التحويل منه.

- أدخل تفاصيل المستلم:

- رقم الهاتف المحمول المسجل في تطبيق إنستاباي InstaPay.

- رقم حسابه البنكي.

- يتم تحويل الأموال.