برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه.. وظائف شاغرة للمؤهلات المتوسطة

تُواصل وزارة التضامن الاجتماعي دعم الشباب الباحثين عن فرص عمل مميزة تتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم، وذلك من خلال الإعلان عن وظائف شاغرة عبر موقع “فرصنا”.

ويأتي هذا الإعلان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تجعل إيجاد وظائف ملائمة خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار المهني والاقتصادي.

فتح باب التوظيف لوظائف متنوعة

أعلن موقع “فرصنا” عن توافر وظائف مميزة في عدد من القطاعات، أبرزها وظيفة شيف جارد مانجيه في سلسلة مطاعم شهيرة بمصر الجديدة، بشروط تشمل:

• الخبرة: متوسطة، من سنتين إلى 10 سنوات.

• العمر: بين 23 و40 سنة.

• المؤهل الدراسي: إعدادية.

• الراتب: يتراوح بين 10،000 و11،000 جنيه شهريًا.

تتميز الوظيفة بعدد من المزايا مثل بدل تغذية، ساعات إضافية، سكن تابع للشركة، بالإضافة إلى التأمينات الصحية والاجتماعية.

خطوات التقديم عبر “فرصنا”

يُمكن للراغبين في التقديم اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة موقع “فرصنا”.

2. اختيار الوظيفة المناسبة من القائمة.

3. الضغط على خيار “التقدم للوظيفة”.

4. تعبئة البيانات المطلوبة بشكل كامل.

5. انتظار الرد من الشركة المعنية.

التقديم عبر الموقع مجاني ومتاح للجميع، بما في ذلك حديثي التخرج والشركات الراغبة في عرض وظائفها.

فرص مميزة في مدينة نصر

ضمن قائمة الوظائف المتاحة، توفر إحدى الشركات في مدينة نصر وظيفة فني إلكترونيات براتب يبدأ من 9000 جنيه شهريًا. تشمل شروط الوظيفة:

• الخبرة: من 5 إلى 10 سنوات.

• العمر: من 26 إلى 30 سنة.

• المؤهل الدراسي: دبلوم صناعي (ثانوية فنية).

• المهارات: إلمام بأساسيات الكمبيوتر ومايكروسوفت أوفيس.

تتضمن الوظيفة العمل في صيانة وتركيب الدوائر الإلكترونية وأجهزة السلامة، بمواعيد عمل من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً، من الأحد إلى الخميس.

مزايا العمل عبر موقع “فرصنا”

يُعد موقع “فرصنا” من أبرز المنصات التي تتيح للشباب فرصة الحصول على وظائف متنوعة بسهولة. يوفر الموقع مزايا عديدة للموظفين، منها:

• احتساب الوقت الإضافي.

• توفير بدلات تغذية وإقامة.

• التأمين الصحي والاجتماعي.

• رواتب مجزية تبدأ من 9000 جنيه.

حلقة وصل بين الشباب وسوق العمل

يؤكد موقع “فرصنا” دوره كحلقة وصل بين الباحثين عن عمل والشركات المختلفة، مما يجعله وجهة موثوقة لتلبية احتياجات سوق العمل ودعم الطموحات المهنية للشباب.